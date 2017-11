Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'da "Sofi baba" olarak tanınan kasap Metin Arpacı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba'nın talimatıyla marketlerde ucuz et satılmasına yönelik karkas et temininin başlamasıyla et fiyatlarında indirime giderek Fakıbaba'ya destek verdi.

Türkiye'de hayvancılığın önemli bölgelerinden Doğu Anadolu'daki bazı kasaplar, Et ve Süt Kurumunun (ESK) marketlerde ucuz et satılmasına yönelik karkas et temininin başlamasıyla beraber harekete geçerek et ürünlerinde indirime gitti.

81 ilde satış noktası bulunan iki zincir marketin, ESK'dan 1 Kasım tarihinden almaya başladıkları karkas etlerden elde ettikleri kıymayı 29 lira, kuşbaşı eti ise 31 liradan satmaya başlamalarıyla beraber özellikle dar gelirli vatandaşlar, et ihtiyaçlarını ucuz ve uygun fiyatla karşılayabilme imkanına sahip oldu.

Diğer bazı marketlerin de başlattığı "ucuz et" satışı uygulamasına bölgedeki bazı kasaplar da katılıp akan Fakıbaba'ya destek verdi.

Ülkede en fazla hayvan üretilen illerden olan Ağrı'da ise Fakıbaba ve uygulamaya destek olmak isteyen "Sofi" olarak bilinen kasap Metin Arpacı, ette indirime giderek dükkanlarının vitrinine "Fakıbaba, Sofi babaya yetişemedi" afişi astı.

Kentte kasaplık yapan Murat Kahraman da vitrinine "Tarım Bakanımız açıkladı, Fakıbaba indirimi başladı" yazarak ucuz et uygulamasını destekledi.

Kasap Arpacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yıldır kasaplık yaptığını belirterek, "Bakanımız Fakıbaba'nın talimatıyla 81 ilde et indirimine gidildi. Biz de bakanımızın 'ucuz et' indirimine destek olmak amacıyla indirime gittik." dedi.

FAKIBABA'DA KUŞBAŞI ET 31 LİRA, SOFİ BABADA 30 LİRA

Bakan Fakıbaba'nın açıklamalarından önce kasap olarak karkas eti 26-27 liraya aldıklarını anlatan Arpacı, şöyle konuştu:

"Bakanımızın açıklamalarından sonra canlı hayvan kilosunda 5-6 lira düşüş oldu. Biz de bu düşüşü ete yansıttık. Vatandaş et yesin. Şu an bizde dana etinin kilosu 25 lira, kıymanın kilosu ise 27,5 liraya inmiştir. Bakanımızın indirim açıklamasına destek olmak amacıyla 'ne yapabiliriz' diye düşünürken bir fikir çıktı. Ben çevrede 'Sofi baba' diye tanınıyorum. Vitrine 'Fakıbaba, Sofi babaya yetişemedi' afişi asarak bakanımıza destek verdik. Satışlarımızda da yüzde 30-40 artış yaşadık. Fakıbaba'da kıymanın kilosu 29 lira, 'Sofi baba'da 27,5 lira, Fakıbaba'da kuşbaşı et 31 lira 'Sofi baba'da 30 lira. Böylelikle bakanımıza destek oluyoruz."

Diğer kasaplarında indirime gitmesi gerektiğini kaydeden Arpacı, "Tüm kasapların Fakıbaba'ya destek olması lazım. Fakir fukara et yesin. Yarım kilo almasınlar, bir kilo alsınlar." diye konuştu.

"Ucuz et" kampanyası başlatan kasaplardan Kahraman ise Bakan Fakıbaba'nın ucuz et projesine destek amaçlı et fiyatlarında indirime gittiklerini söyledi.

VATANDAŞ, FAKIBABA SAYESİNDE ET YİYOR

Vatandaşların Fakıbaba sayesinde et yediklerini dile getiren Kahraman, bakanın açıklamalarına destek için "Tarım Bakanımız açıkladı, Fakıbaba indirimi başladı" afişi astıklarını ve işlerinin işlerinde de yüzde 40-50 artış yaşandığını kaydetti.

Kahraman, tüm marketlerin de indirime gitmesi gerektiğini vurgulayarak, "Vatandaşımız uygun ve kaliteli et yesin diye bu projeye destek verdik. Önceden vatandaş 1 kilo et alıyorsa şimdi 2-3 kilo et alıyor. Bakan Fakıbaba'nın sayesinde fakir fukara et yedi, bizim de satışlarımız arttı." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Kenan Oğur ise Fakıbaba'nın ucuz et projesinin çok güzel bir kampanya olduğunu söyledi.

Halkın bu indirime ihtiyacının olduğuna işaret eden Oğur, şöyle devam etti:

"Fakıbaba'nın açıklamasından önce et fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kimse tüketemiyordu ama şu anda et Ağrı'da 25-30 lira arası satılıyor. Önceden 40-45'i buluyordu, marketlerde 60'a kadar çıkıyordu. Fakıbaba ile kasaplarımız da indirdi. Şu an da Sofi baba yemeklik et fiyatını 25 liraya kadar indirdi. Bu kampanyalar bir anda bitmesin, devamını istiyoruz. Kasabımız 'Sofi baba' astığı afişle Fakıbaba'ya tam destek veriyor."

"UCUZ ET" PROJESİ CANLI HAYVABA DA YANSIDI

Besici Ahmet Keskin ise Eskişehir'de hayvancılık yaptığını anlatarak, "Fakıbaba'nın ucuz et projesi canlı hayvana da yansıdı. Büyükbaş canlı hayvan fiyatı 3 bin lira aşağı geldi. Bu, etin 5-6 lira daha ucuz olması demektir. Daha önce çiftini 21 bin liraya aldığım canlı hayvanı, şu an 18 bin liraya alabiliyorum. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.