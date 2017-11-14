Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Karaca idaresindeki 20 ZN 420 plakalı kamyonet, Gültepe Mahallesi Gümüşçay Caddesi'nde, Ahmet Çal'ın kullandığı diyaliz tedavisi gören hastaları taşıyan 20 DG 752 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, yaralanan sürücüler Hüseyin Karaca ve Ahmet Çal ile minibüsteki Hazen Kızıl, Mehmet Uyanık, Mehmet Ayvazoğlu, İbrahim Kaya (84), Gülsün Güven, 112 acil servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 84 yaşındaki diyaliz hastası İbrahim Kaya, sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.