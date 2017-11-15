Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay gece saatlerinde Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; durumundan şüphelendikleri araçlar üzerine uygulama yapan polis ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia S.B.’nin kullandığı 06 AEZ 237 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan S.B. aracıyla kaçmaya başladı.

Şüpheli aracın peşine düşen polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Şahısın polisin ikazlarını dikkate almaması sonucu polis ekipleri, şahsı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Kovalamaca, Murat Mahallesi Yavuzevler Sokak üzerinde son buldu. S.B.’nin kullandığı otomobil, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Ağır yaralanan S.B. hareketsiz yatmaya başladı.

Daha sonra olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde S.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, S.B.’nin cansız bedeni ve araç üzerinde incelemelerde bulundu. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, dedektör köpek eşliğinde araç üzerinde arama yaptı. S.B.’nin cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından morga kaldırıldı.

Olay hakkında soruşturma sürüyor.