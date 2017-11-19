Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, İzmir’in Karaburun ilçesinin açıklarında, saat 12.14’te Ege Denizi’nde, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 27 kilometre derinliğinde olduğu kaydedildi. Deprem, herhangi bir hasara yol açmadı. Depremin, İzmir'in merkezinde de hissedildiği belirtildi.
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem | Son Depremler
19.11.2017 - 12:54 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 12:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Denizi’nde, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,ege denizi,yaşam haberleri,
520882 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520882.aspx
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