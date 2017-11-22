Kocaeli'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 17 Kasım’da 22 asker yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan askerlerden 10’u geçtiğimiz günlerde adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. 6 asker daha emniyetteki sorgularının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan askerlerden 1’i tutuklanırken, 5 asker de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Geriye kalan 6 askerin ise emniyetteki sorguları sürüyor.
Kocaeli’de bir asker tutuklandı
22.11.2017 - 18:03 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 askerden 1’i tutuklanırken, 5 asker adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler : kocaeli,fetö,tsk,tutuklandı,
521828 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521828.aspx
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