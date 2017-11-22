Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 17 Kasım’da 22 asker yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan askerlerden 10’u geçtiğimiz günlerde adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. 6 asker daha emniyetteki sorgularının ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki işlemleri tamamlanan askerlerden 1’i tutuklanırken, 5 asker de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Geriye kalan 6 askerin ise emniyetteki sorguları sürüyor.