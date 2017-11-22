Son dakika deprem haberleri! Muğla'da deprem meydana geldi. 5,0 büyüklüğünde kaydedilen depremin merkez üssü Ula ilçesi olduğu belirtildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre; Muğla'nın Ula ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 5,3 kilometre yerin altında olan deprem, saat 23:22 sıralarında meydana geldi.
Ula'da gerçekleşen depremin Marmaris ilçesinde de büyüklüğünde bir şekilde hissedildiği belirtildi.
Meydana gelen depremin ardından mal veya can kaybının olup olmadığı henüz bildirilmedi.
ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR
*23:27'de derinliği 11,2 olan 1,8 büyüklüğünde deprem
*23:36'da derinliği 7,8 olan 2,0 büyüklüğünde deprem
*23:31'de derinliği 4,6 olan 2,3 büyüklüğünde deprem
*23:47'de derinliği 5,0 olan 3,5 büyüklüğünde deprem