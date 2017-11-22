Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberleri! Muğla'da deprem meydana geldi. 5,0 büyüklüğünde kaydedilen depremin merkez üssü Ula ilçesi olduğu belirtildi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden edinilen bilgilere göre; Muğla'nın Ula ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 5,3 kilometre yerin altında olan deprem, saat 23:22 sıralarında meydana geldi.

Ula'da gerçekleşen depremin Marmaris ilçesinde de büyüklüğünde bir şekilde hissedildiği belirtildi.

Meydana gelen depremin ardından mal veya can kaybının olup olmadığı henüz bildirilmedi.

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR

*23:27'de derinliği 11,2 olan 1,8 büyüklüğünde deprem

*23:36'da derinliği 7,8 olan 2,0 büyüklüğünde deprem

*23:31'de derinliği 4,6 olan 2,3 büyüklüğünde deprem

*23:47'de derinliği 5,0 olan 3,5 büyüklüğünde deprem