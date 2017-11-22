Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe-Viranşehir karayolunda saat 20.00 sularında M.T. idaresindeki kupa plakası 63 ZK 522 dorse plakası 63 ZN 182 olan tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki araca çarptı. Kazada araç içine sıkışan sürücü M.T. itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.