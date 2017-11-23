Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Ula İlçesin'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle dağlık alanda bulunan 25 hanelik kırsal Arıcılar Mahallesi’ndeki evlerde çatlaklar meydana geldi. Dağlardan yola dökülen kaya parçaları ve devrilen çam ağaçları nedeniyle yollar kapandı, iki saat süreyle elektrikler kesildi.Depremden en çok etkilenen yerleşim birimi Ula İlçesi'ne 5 kilometre uzaklıkta bulunan 25 haneli kırsal kesimde bulunan Arıcılar Mahallesi oldu. Dağdan yola yuvarlanan kaya parçaları ve kökünden sökülerek devrilen çam ağaçları mahalleye ulaşımı kapattı. Evlerin duvarlarında çatlaklar meydana gelirken, bir evin bacası çöktü. Mahallede elektrikler 2 saat süreyle kesildi.



Arıcılar Mahallesi Muhtarı Salim Uysal’ın çağrısıyla bölgeye AFAD, Jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi. Dozer ve kepçeler yardımıyla kapanan yollar açıldı. Kısa devre yapan enerji nakil hatları onarılarak mahallede elektrik kullanımı tekrar sağlandı. Yapılan incelemelerde ölen ya da yaralanan olmadığı belirlenirken, mahalle sakinleri evlerinin dışında ateş yakarak sabahladı. Arıcılar Mahalle Muhtarı Salim Uysal, yerleşim biriminde 25 hane bulunduğunu anlatırken, şöyle dedi: "Tuğla ile yapılan tek katlı 25 evde depremler nedeniyle çeşitli büyüklükte çatlaklar oluştu. İlk defa böyle şiddetli bir deprem hissettik. Jandarma, AFAD ve Muğla Büyükşehir Belediye ekipleri çağrımızla kısa sürede mahallemize gelerek inceleme yaptı. Yollar kısa sürede temizlenerek açıldı. Elektrik tekrar geldi. Çok şükür yaralı ve can kaybı yok. Evlerimize girmeye korkuyoruz. Herkes evinin önünde ateş yakarak sabahlayacak.”



Son 65 yılda böyle etkili bir deprem ile karşılaşmadıklarını belirten köyülerden Hamit Demir, “Depremler oluyordu. Ama böylesini ilk defa yaşadık. Allah, devletimize zeval vermesin anında müdahale ederek bizlere destek oldular. Korkumuzdan evimize giremiyoruz.Biraz ateş başında birazda aracımızda dinlenerek sabahlayacağız” dedi.



"KÖPEKLERİN HAVLAMASI İLE UYANDIK"

Arıcılık ve çiftçilikle uğraşan mahalle sakinleri, evlerinin önünde bağlı olan köpeklerin havlamasına uyandıklarını ve ardından deprem olduğunu, dışarı kaçtıklarını söyledi. Ailesiyle birlikte arıcılıkla uğraştığını söyleyen Mehmet Dönmez, “Depremin olduğu saatlerde evimizde uyuyorduk. Köpeklerin havlama seslerine uyandık. Köpeğim 'Pamuk' kapımın önüne gelerek havladı. Depremi aynı anda hissettik. Hep birlikte dışarı çıktık. Mahallenin köpekleri sayesinde depremi hissettik” dedi. Günün ağarmasıyla Muğla’dan yetkililer geleceği ve bölgede hasar tespit çalışması yapılacağı belirtildi.