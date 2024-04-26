Sabah namazı için camiye giden imam silahlı saldırıya uğradı! Katil komşusu çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için camiye giderken silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti. Saldırıyı, daha önce husumet yaşadığı karşı komşusunun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Sabah namazı için camiye giden imam Hasan İnci kurşunların hedefi oldu. Yapılan incelemelerde imamı öldüren kişinin karşı komşusu olduğu anlaşıldı.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

Korkunç olay, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde meydana geldi. Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanından çıkıp camiye gittiği esnada bir şahıs tarafından av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğradı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Cami avlusunda gerçekleşen olayda yaralı imam, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı imam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. İlk belirlemelere göre olayla ilgili bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hasan İnci’nin 4 çocuk babası olduğu ve cami lojmanında ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

KARŞI KOMŞUSU VURMUŞ

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, imamı öldürenin daha önce husumet yaşadığı karşı komşusu M.A.Ö. olduğu anlaşıldı.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.