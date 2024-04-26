Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sabah namazı için camiye giden imam silahlı saldırıya uğradı! Katil komşusu çıktı

Sabah namazı için camiye giden imam silahlı saldırıya uğradı! Katil komşusu çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde sabah namazı için camiye giderken silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti. Saldırıyı, daha önce husumet yaşadığı karşı komşusunun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Sabah namazı için camiye giden imam Hasan İnci kurşunların hedefi oldu. Yapılan incelemelerde imamı öldüren kişinin karşı komşusu olduğu anlaşıldı.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

Korkunç olay, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi’nde meydana geldi. Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanından çıkıp camiye gittiği esnada bir şahıs tarafından av tüfeğiyle silahlı saldırıya uğradı.

Sabah namazı için camiye giden imam silahlı saldırıya uğradı! Katil komşusu çıktı - 1. Resim

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Cami avlusunda gerçekleşen olayda yaralı imam, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı imam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. İlk belirlemelere göre olayla ilgili bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hasan İnci’nin 4 çocuk babası olduğu ve cami lojmanında ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

Sabah namazı için camiye giden imam silahlı saldırıya uğradı! Katil komşusu çıktı - 2. Resim

KARŞI KOMŞUSU VURMUŞ

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, imamı öldürenin daha önce husumet yaşadığı karşı komşusu M.A.Ö. olduğu anlaşıldı.

Sabah namazı için camiye giden imam silahlı saldırıya uğradı! Katil komşusu çıktı - 3. Resim

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pazar günü dışarı çıkacaklar dikkat! Bu yollar kapalı olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Uzmanlardan toz taşınımı uyarısı! Mecburi olmadıkça dışarı çıkmayın - YaşamMecburi olmadıkça dışarı çıkmayınAksaray'da yolcu dehşeti! Güzergahtan çıkmasını istediği şoförü bıçakla yaraladı - YaşamGüzergahtan çıkma talebi reddedilen yolcu dehşet saçtı!Doğum gününde korkunç ölüm! 3 yaşındaki çocuk canından oldu - YaşamDoğum gününde korkunç ölüm! 3 yaşındaki çocuk canından oldu“TRT İspanyolca” yayın hayatına başlıyor - Yaşam“TRT İspanyolca” yayın hayatına başlıyorOtoparkta yangın paniği! İtfaiye devreye girdi, 52 dairelik bina tahliye edildi - YaşamOtoparkta yangın paniği! 52 dairelik bina tahliye edildiEsenler'de tornavidalı dehşet! Önce aracına çarpıp kaçtı, sonra gözünü kırpmadan öldürdü - YaşamMotokurye, tartıştığı adamı tornavida ile öldürdü
Sonraki Haber Yükleniyor...