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Sabah namazını kıldıran imam secdede vefat etti
Endonezya’daki Al-Ula Camii’nde sabah namazını kıldırırken kalp krizi geçiren imam son nefesini secdede verdi. İmamın vefatı sonrası cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti.
Endonezya’nın Doğu Kalimantan bölgesinde yer alan Balikpapan kentindeki Al-Ula Camii’nde sabah namazını kıldıran cami imamı Andi Syamsul Bahri kalp krizi geçirdi.
SECDEDE SON NEFESİNİ VERDİ
Son nefesini secdede veren imam Bahri, oracıkta vefat etti.
CEMAAT NAMAZA DEVAM ETTİ
Bahri’nin vefat etmesinin ardından cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti.
İmamın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı