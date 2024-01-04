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    Sabah namazını kıldıran imam secdede vefat etti

    Endonezya’daki Al-Ula Camii’nde sabah namazını kıldırırken kalp krizi geçiren imam son nefesini secdede verdi. İmamın vefatı sonrası cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti.

    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Endonezya’nın Doğu Kalimantan bölgesinde yer alan Balikpapan kentindeki Al-Ula Camii’nde sabah namazını kıldıran cami imamı Andi Syamsul Bahri kalp krizi geçirdi.

    SECDEDE SON NEFESİNİ VERDİ

    Son nefesini secdede veren imam Bahri, oracıkta vefat etti.

    CEMAAT NAMAZA DEVAM ETTİ

    Bahri’nin vefat etmesinin ardından cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti.

    İmamın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EndonezyaImam
    Haberler > Dünya > Sabah namazını kıldıran imam secdede vefat etti
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