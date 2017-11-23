Alınan bilgiye göre, Digor Hanlar Geçidi mevkiinde şarampole uçmuş bir araç bulundu. 06 FZ 6602 plakalı pikabın sürücüsünün kazada araçtan fırladığı ve soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza mahalinde jandarma ve olay yeri ekipleri incelemede bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaza mahalinde sürücünün donmuş cesedi bulundu
23.11.2017 - 11:18 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 11:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars-Digor yolunda trafik kazası geçiren sürücünün donmuş cesedi bulundu.
Etiketler : kars,digor,ceset,donmuş ceset,
522016 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522016.aspx
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