Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Digor Hanlar Geçidi mevkiinde şarampole uçmuş bir araç bulundu. 06 FZ 6602 plakalı pikabın sürücüsünün kazada araçtan fırladığı ve soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza mahalinde jandarma ve olay yeri ekipleri incelemede bulundu. Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücünün cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.