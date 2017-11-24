Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun kar yağışı geliyor, kar ne kadar sürecek ile ilgili merak ettikleriniz burada Yapılan son değerlendirmelere göre, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Kayseri, Sivas, Van, Hakkari, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 24 Kasım hava durumu

Karadeniz kıyı kesimi ile Ankara, Çankırı çevreleri yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinden sonra Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, batı kesimlerde artarak mevsim normalleri civarına yükseleceği, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmurlu 8

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde doğusu yer yer sisli ve puslu 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 11

Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu, gece saatlerinden ititbaren hafif kar yağışlı -4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9