Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük evinin mütevazı mutfağında doğal sabun yapımına başlayan Filistinli İhlas Savalihe (46), azmiyle kendi fabrikasını kurdu.

Batı Şeria'nın Eriha kentinde yaşayan Savalihe, diş hekimliği bölümünden mezun olduktan sonra yaklaşık 16 yıl bu mesleği icra etti. Daha sonra Batı Şeria'nın ilk mantar çiftliğini kurdu. Bununla yetinmedi ve girişimci ruhu onu Filistin'de zeytinyağı ve doğal ürünlerden sabun yapımına sevk etti.

2002 yılında evinin mutfağında üretime başlayan Savalihe, zamanla işini genişleterek kısa süre önce Eriha'da "Filistin sabun evi SIBA" adında bir fabrika kurdu.

Savalihe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günlük hayatta doğal ürünler kullanılmasından hareketle zeytinyağından kaliteli doğal sabun üretme fikrini benimsediğini belirterek, "Başlangıçta elimde hiçbir şey yoktu. Fikrimi hayata geçirmek için zeytinyağı üreten çiftçiler ile iletişime geçtim ve biriyle zeytinyağı ile sabunun takas edilmesi konusunda anlaştım." dedi.

Evinin mutfağında basit aletlerle üretime başladığını ifade eden Savalihe, halihazırda bir fabrikası ile modern ve teknolojik aletleri olduğunu, ilgili makamlardan da gerekli ruhsatları aldığını dile getirdi.

Ailesinin desteğiyle başarılı oldu

Filistinli girişimci kadın, üretime başladığından bu yana birçok zorlukla karşılaştığını ancak ailesinin desteğiyle başarılı olduğunu vurguladı. Başlangıçta ürettiği az miktarda sabunun yerel bir kurum aracılığıyla pazarlandığını aktaran Savalihe, piyasadaki talebin, bu işe devam etme ve büyütme konusunda kendini teşvik ettiğini belirtti.

Savalihe, "Fabrika kurma hayalim gerçekleşti. Şu an tek temennim bu başarının devam etmesi." dedi. Eşinin desteğinden övgüyle söz eden Savalihe, şunları anlattı:

"Daha önce Nablus'ta bir bankanın müdürlüğünü yapan eşimin proje ve pazarlama aşamasında tecrübelerinden faydalandım. Sabun yapımı konusunda çok çeşitli projeler var. Ancak biz bu işi Nablus'taki Ulusal Başarı Üniversitesi iş birliğiyle bilimsel araştırmalara göre yapıyoruz."

Fabrikanın bir bölümünde ürettikleri sabunları sunarak onlar hakkında bilgi veren Savalihe, fabrikada 11 çeşit sabun yaptıklarını, her birinde yüzde 74 oranında zeytinyağı bulunduğunu, kalanının ise limon, bal, deve sütü, hurma, gül, lavanta, badem gibi çeşitli maddeler barındırdığını aktardı.

"Her bir ürünün ayrı faydası var. Mesela deve sütü sabunu, egzamaya iyi geliyor." diyen Savalihe, sabunlarda kesinlikle boya bulunmadığını, içindeki doğal maddelere göre renk aldıklarını ifade etti.

İhlas Savalihe, ürünlerinin bir dünya markası olmasını hedeflediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Bu hayalim için Japonya hükümeti ortaklığıyla ilk adımlar atıldı. Yakında ürünlerimiz Japon pazarına sunulacak. Ürünlerimiz daha önce çeşitli ülkelere ihraç edildi. Ama yeterli oranda üretimi karşılayamadığımız için bunlar az miktardaydı. Yeni bir fabrika açılmasıyla talebi karşılayabileceğiz."