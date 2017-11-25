Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki çocukla evlat sevgisini yaşayan Yusufoğlu çifti, bir süre sonra büyük oğullarına otizm teşhisi konulmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün ailenin istemesi durumunda çocuğu alabileceklerini belirtmeleri üzerine Yusufoğlu çifti, çocuklarından kopamayacaklarını ve kardeşleri birbirlerinden ayıramayacaklarını belirtti. Hemen büyük oğullarının tedavisine başladı. Yusufoğlu çifti “Oğlumuzdan ayrılmayı biran olsun düşünmedik. Onun sevgisi bize yetiyor. Kardeşleri ayırmak istemedik. Hemen otizmli bir çocuğa nasıl bakılacağını, nasıl eğitim verileceğini araştırdık. Tedavisine başladık. Özel bir rehabilitasyon merkezine gidiyor. Eğitim ve tedavisinde büyük yol kat ettik. Piyano dersleri alıyor. Çok güzel piyano çalıyor. Ömrümüzün sonuna kadar, iyi birer insan olmaları için gayret edeceğiz” dedi. SAMSUN