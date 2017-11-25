Fransa'nın başkenti Paris'te sirkten kaçarak sokaklarda  korku dolu anlar yaşanmasına neden olan kaplan vurularak öldürüldü. Le Parisien gazetesinin haberine göre Paris'teki bir sirkten nasıl  kaçtığı belli olmayan ve öğleden sonra şehrin 15'inci bölgesinde görülen kaplan  kısa süreli paniğe neden oldu. Carlo-Sarrabezolles meydanında kurulan "Bormann Moreno" adlı sirkteki  gösterilerde kullanılan kaplanın kontrol altına alınamadığı ve sirk çalışanları  tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi. Haberde kaplanın kaçışı sonrası bölgede trafik ve tramvay seferlerinin  durdurulduğu kaydedildi. Kaplanın kaçışı ile ilgili haberler sonrası sosyal medyada tepki  gösteren Parisliler, sirkteki 3 metrekarelik bir kafeste üç kaplanın  sergilendiğini ve bunun bir "eziyete dönüştüğünü" dile getirdiler.