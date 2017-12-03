Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 UBZ 53 plakalı yolcu otobüsü, Ardahan çevre yolu kavşağında, Tuncer Şanlı idaresindeki 34 HL 5068 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Şanlı ile 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şanlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Şanlı'nın Ardahan İl Özel İdaresinde görevli olduğu öğrenildi.
Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
03.12.2017 - 12:00 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 12:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : ardahan,ardahan kaza,trafik kazası,haberler,
524482 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524482.aspx
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