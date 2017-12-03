Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 UBZ 53 plakalı yolcu otobüsü, Ardahan çevre yolu kavşağında, Tuncer Şanlı idaresindeki 34 HL 5068 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Şanlı ile 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şanlı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Şanlı'nın Ardahan İl Özel İdaresinde görevli olduğu öğrenildi.