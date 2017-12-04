Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi'nde yaşayan E.Ç. (62) ile kiracısı M. Y.'nin (24) oturduğu binanın 3. katındaki eşyalarını taşımak için pencere çerçevelerini sökmesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E. Ç, evden getirdiği bıçağı rastgele etrafa savurmaya başladı.

Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren damadı Yunus Gökçe (34), kiracısı M.Y. diğer komşuları S.G. (18), H.Y. (18) Z.K. (29), A.Y. (42), R.Y. (43), ve M.G. (49) isabet eden bıçak darbeleri nedeniyle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi ve Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan damadı Yusuf Gökçe, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralılardan 1 kişinin daha sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen E. Ç ise polis ekiplerince gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.