Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’nda, son yılların en yüksek tır giriş ve çıkış rekoru kırıldı.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre 1 Aralık 2017 Cuma günü bin 1 araç giriş yaparken, bin 39 araç da çıkış yaparak, toplamda 2 bin 40 tır trafiği ile tüm zamanların rekoru kırıldı.
Kapıkule’de tır geçiş rekoru kırıldı
04.12.2017 - 11:10 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 11:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kapıkule Sınır Kapısı’nda, tüm zamanların tır geçiş rekoru kırıldı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 1 Aralık Cuma günü toplam 2 bin 40 tır giriş-çıkış yaptı.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’nda, son yılların en yüksek tır giriş ve çıkış rekoru kırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kapıkule Sınır Kapısı,
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