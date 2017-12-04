Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’nda, son yılların en yüksek tır giriş ve çıkış rekoru kırıldı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre 1 Aralık 2017 Cuma günü bin 1 araç giriş yaparken, bin 39 araç da çıkış yaparak, toplamda 2 bin 40 tır trafiği ile tüm zamanların rekoru kırıldı.