Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’nda, son yılların en yüksek tır giriş ve çıkış rekoru kırıldı.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre 1 Aralık 2017 Cuma günü bin 1 araç giriş yaparken, bin 39 araç da çıkış yaparak, toplamda 2 bin 40 tır trafiği ile tüm zamanların rekoru kırıldı.