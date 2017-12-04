Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Rüzgarın batı yönlerden hafif eseceği bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 13, Ardahan'da 12, Erzurum'da 7, Ağrı'da 6, Iğdır'da 4 ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü. Hava sıcaklığının düşmesiyle kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.