Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cinayet, Bursa'nın Merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak’ta dün işlendi. Güllü Yurtoğlu'nu 4 ay önce ailesinden isteyen Metehan Yurtoğlu, kızın ailesi evlenmelerine rıza göstermeyince anlaşarak birlikte kaçtı. Güllü Yurtoğlu ile Metehan Yurtoğlu kısa süre önce resmi nikahlarını yaptıktan sonra düğün hazırlıklarına başladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Metehan Yurtoğlu, İsabey Mahallesi İlkbahar Sokak’taki sabah düğünlerinin yapılacağı gün, eşi Güllü Yurtoğlu’nu evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile öldürdü. Metehan Yurtoğlu, polis tarafından bir tarlada saklanırken yakalandı. Eşini 8 bıçak darbesiyle katleden Yurtoğlu'nun emniyetteki ifadesinde eşini kıskandığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.