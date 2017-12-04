Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de, Manyetik Rezonans (MR) odasına giren polis memurunun belinde unuttuğu ve cihaza yapışan silahı, bulunduğu yerden söküldü. Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün bir çocuğun MR çektirmek için babasıyla Denizli Devlet Hastanesi'ne (DDH) geldiğini söyledi. Aileye refakat eden ve silahı olan kişinin MR odasına girdiğini belirten Öztürk, "Aile hastaneye çocuğa MR çektirmek için gelmiş. Bildiğimiz kadarıyla babanın arkadaşı polis de odaya girmiş. Bu odaya metalle girilmemesi gerekiyor. Belindeki silah bir anda manyetik alana yapışmış. Bugün teknik servis yarım saat süren çalışmayla silahı bulunduğu yerden çıkarttı." diye konuştu.



MR'ın görüntüleme sistemini bozuyor

Öztürk, bu olaydan sonra bir kez daha MR odasına metal ile girilmemesi gerektiğinin önemine dikkat çekti. DDH radyoloji uzmanı Dr. Aydın Karabacakoğlu da metal eşyaların MR'ın görüntüleme sistemini bozduğunu, bu durumun hastalar için de sakıncalı olduğunu aktararak, "Ben yaklaşık 11 yıldan beri çalışıyorum. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım." dedi. Sabaha kadar güvenlik görevlisinin başında beklediği silah, teknik servis personelinin cihazdaki mıknatıs gücünün azaltılmasıyla çıkartıldı.