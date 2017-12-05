Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapılan operasyonda, terörist cenazesinde PKK/KCK terör örgütü adına propaganda yaptıkları tespit edilen aralarında Kahramanmaraş eski HDP İl Başkanı Metin G.'nin de bulunduğu toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında geçtiğimiz günlerde 9 kişi tutuklanmıştı.