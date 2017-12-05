Alınan bilgiye göre, Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pazarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapılan operasyonda, terörist cenazesinde PKK/KCK terör örgütü adına propaganda yaptıkları tespit edilen aralarında Kahramanmaraş eski HDP İl Başkanı Metin G.'nin de bulunduğu toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında geçtiğimiz günlerde 9 kişi tutuklanmıştı.
Kahramanmaraş’ta terör operasyonu, 15 gözaltı var
05.12.2017 - 15:52 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 15:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde emniyet güçleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Kahramanmaraş,pkk,kck,terör,operasyon,
525031 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525031.aspx
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