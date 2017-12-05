Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir dilencinin  üzerinden tarihi madalyon ile sikke çıktı. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde  dilencilik yaptıklarını tespit ettiği H.D, Y.T, A.T. ile S.D'yi işlem yapmak  üzere belediyeye getirdi. H.D'nin yapılan üst aramasında tarihi madalyon ile sikke, diğer 3  dilencinin üzerinde ise bir miktar para bulundu. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Alptekin Dursun, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, ilçe genelinde dilencilere yönelik yapılan uygulamada, dilencilik  yaptıkları tespit edilen 4 kişinin müdürlüğe getirildiğini belirterek, "Birinin  üzerinden tarihi madalyon ile sikke çıktı. Biz de durumu Ereğli Müze Müdürlüğü  ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdik. İlk yapılan incelemede tarihi madalyon  ve sikkenin çok eski oldukları belirlendi." dedi.

Ele geçirilen bir miktar paraya da el konulduğunu anlatan Dursun,  "Dört kişi ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken ele  geçirilen tarihi madalyon ve sikke, Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi." diye  konuştu.