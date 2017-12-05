Meteoroloji tarafından İstanbul için yapılan kar yağışı uyarıları nedeniyle belediye ekipleri de önlemlerini arttırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşın kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirdi.
Kar küreme araçları İstanbul’da ana yollara indi
05.12.2017 - 19:02 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 19:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da meteoroloji tarafından yapılan kar yağışı uyarıları belediye ekiplerini de harekete geçirdi. Belediye ekipleri ana yollara kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirildi.
Etiketler : kar küreme aracı,istanbul,
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