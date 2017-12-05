Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Meteoroloji tarafından İstanbul için yapılan kar yağışı uyarıları nedeniyle belediye ekipleri de önlemlerini arttırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ana yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşın kar küreme ve tuzlama araçları yerleştirdi.