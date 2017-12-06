Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Suat D'nin (24) kullandığı 06 PDR 22 plakalı otomobil, Batı Bulvarı Ergazi Mezarlığı yakınında virajı alamayarak refüje çarptı.

Refüjdeki beton bariyerlerin üstünde yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil bir ağaca da çarptıktan sonra yol kenarına savruldu.

Kaza sırasında araçtan fırlayarak refüje düşen araç sürücüsü Suat D. olay yerinde yaşamını yitirdi, otomobilde bulunan Abdurrahman Nafiz G. (22) ise yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.