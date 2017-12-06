Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Başakşehir Mahallesi’nde bulunan Sarıkeçililer evlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dün akşam eşi ve iki çocuğuyla uykuya dalan baba Mehmet G. (34), sabah erken saatte mide bulantısı ve baş dönmesiyle uyandı. Eşi ve iki çocuğunu uyandıramayan baba sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini anlayarak 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Baba Mehmet G. ile eşi Zeynep G. (30) ve kız çocukları E.G. (6) ve R.G. (2), eve gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.