Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Oğul köyü Katırgediği mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet gece görüş cihazı,1 adet el dürbünü, 2 adet el bombası, 200 kilogram amonyum nitrat, 2 adet tüp, 400 metre el yapımı patlayıcı kablosu, 300 metre tökez teli, 5 adet roketatar sevk fişeği, 20 adet tabanca fişeği, 1 adet telsiz batarya şarj cihazı, 15 adet pil bloğu, 2 adet şemsiye, 20 adet bölücü terör örgütüne ait kıyafet, 3 adet uyku tulumu ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.