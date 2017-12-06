Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay geçen mart ayında Gürsu'da bir parkta meydana geldi. 3 ay önce kaçarak evlenen Mehmet Adıyaman (19), eşi Deniz Güneş Adıyaman'ı (18), kıskançlık yüzünden 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından genç koca tutuklandı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten eşini öldürmek' suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilen Mehmet Adıyaman son kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmadaki ifadelerini tekrarlayan Adıyaman, "Deniz eve dönme teklifime olumsuz cevap verdi. Bana, 'Seni sevmiyorum. Boşanmak istiyorum. Sen başka biriyle devam et. Ben de başkasıyla devam etmek istiyorum' dedi. Ben de cebimdeki bıçağı çıkardım. Bu sırada bıçağı tutan Deniz, 'Sen bir şey yapamazsın. Kalıbının adamı değilsin. Peşimi bırak' deyince kendimi kaybettim, bıçağı elinden çekip rastgele salladım. Pişmanım" dedi.



Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Cumhuriyet savcısı ise, Mehmet Güneş'e indirim uygulanmamasını isteyerek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından sanığı ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum etti.

