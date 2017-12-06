Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İmam Özdemir'in (43) kullandığı 24 M 3551 plakalı servis minibüsü, Tercan ilçesine bağlı Kurukol köyü yakınlarında, Mehmet Tartuş (29) idaresindeki 41 TZ 707 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Tartuş olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki Oktay Şen (41) ile servis minibüsündeki Yaren Erdoğan (13), Doğancan Erdoğan (11), Esra Korkmaz (13), Eray Korkmaz (9), Kardelen Korkmaz (14), Özlem Dinç (13) ve Ali Asker Öztürk (58) yaralandı. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oktay Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yaşamını yitiren Mehmet Tartuş'un cenazesi ise jandarmanın incelemesinin ardından Tercan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.