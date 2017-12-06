Bilecik Doğa Sporları Ekibi (BİDOS) bu haftaki rotalarını Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar Köyü'nde 1905 rakımlı Kaladağ olarak belirledi. Her hafta pazar günü farklı bir bölgeye yürüyen BİDOS ekibinden 4 kişilik öncü grup, Kaladağ mevkiine keşif gezisi düzenledi. Muhammet Kolcu, Önder Karaçay, Uğur Yerliyurt ve Mehmet Akmanlar'dan oluşan keşif grubu Kozpınar Köyü'nden Kaladağ mevkiine yürüdükleri esnafa önlerine ayı çıktı. Ayı 4 kişilik gruptan korkarak kaçması bir üye tarafından cep telefonuna kaydedilirken, ekip üyeleri korku dolu anlar yaşadı.