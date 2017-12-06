Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilecik Doğa Sporları Ekibi (BİDOS) bu haftaki rotalarını Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar Köyü'nde 1905 rakımlı Kaladağ olarak belirledi. Her hafta pazar günü farklı bir bölgeye yürüyen BİDOS ekibinden 4 kişilik öncü grup, Kaladağ mevkiine keşif gezisi düzenledi. Muhammet Kolcu, Önder Karaçay, Uğur Yerliyurt ve Mehmet Akmanlar'dan oluşan keşif grubu Kozpınar Köyü'nden Kaladağ mevkiine yürüdükleri esnafa önlerine ayı çıktı. Ayı 4 kişilik gruptan korkarak kaçması bir üye tarafından cep telefonuna kaydedilirken, ekip üyeleri korku dolu anlar yaşadı.



