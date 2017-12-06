Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu'nun (BİK), sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında, basında fikren veya bedenen çalışanlara verdiği faizsiz borç para miktarının, 4 bin 200 liradan 4 bin 800 liraya yükseltilmesine ilişkin düzenlemesi, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. BİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun genel kurulunun 24 Kasım 2017 Cuma günü gerçekleşen toplantısında, Basında Fikren veya Bedenen Çalışanlara Yönelik Genel Kurul Kararının bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi, oy birliğiyle kabul edilmişti. Buna göre, en son 2011 yılında yapılan değişikle 4 bin 200 lira olarak belirlenen basın mensuplarına verilen borç para miktarı, 600 lira artışla 4 bin 800 liraya yükseltildi. Ayrıca, çalışamaz durumdaki basın mensuplarına yılda bir defa verilen 4 bin lira tutarındaki muhtaçlık yardımına ilişkin madde kapsamına, çalışırken meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi afetlerden etkilenen basın mensupları da dahil edildi. Karar, bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından uygulamaya girdi.



Konuya ilişkin olarak BİK Genel Müdürü Yakup Karaca, yaptığı açıklamada, "Kurulduğu günden bugüne kadar Türk basınının ve basın çalışanlarının yanında yer alan Basın İlan Kurumu, bu desteklerini her yıl arttırarak devam ettiriyor. Bir süredir, basında fikren veya bedenen çalışanlara verdiği faizsiz borç para miktarının arttırılması için çalışmalar yürütüyorduk. En son 2011 yılında yapılan değişikle 4 bin 200 Türk Lirası olarak belirlenen basın mensuplarına verilen borç para miktarı, 600 Türk Lirası artışla 4 bin 800 Türk Liraya yükseltilmiş oldu.” ifadelerini kullandı.