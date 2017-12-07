Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla'da Postane Mahallesi'nde ikamet eden liseli Ceren Ömür Koca, 3 Aralık gecesi ailesine bir mektup bırakarak evden kaçmıştı. Sosyal medya Ceren için harekete geçmiş, Ceren'in hayranı olduğu dünya motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu da Ceren'in eve dönmesi içi çağrı yapmıştı. Baba Ercan Koca kızını, kaybolduğu günden beri gece gündüz demeden sokak sokak arıyordu. Ceren'in gidebileceği yerlerde dolaşan baba Ercan Koca, önceki gün Taksim'de kızını aramaya devam ederken, Ceren'i birden karşısında buldu. Hem şaşıran hem de üzülerek gözyaşlarına boğulan genç kız, babasına sarılarak özür diledi ve bir daha evden kaçmayacağını söyledi. Allah'ın bir lütfu olarak kızlarını bulduklarını söyleyen baba Ercan Koca, reşit olmayan kızını sorgusuz sualsiz kalmasına izin veren oteli ise şikayet etti.

(Sabah)