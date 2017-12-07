Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars merkez Yücelen köyünde İranlı iki çoban, hayvanlarını otlatırken aniden bastıran tipiye tutulup yollarını kaybetti ve mahsur kaldı. Ahmad Rasegh isimli çoban bitkin düşerken, kendisinden daha iyi durumdaki arkadaşı ise köyü cep telefonuyla arayıp yardım istedi.Köy halkının durumu AFAD ve UMKE ekiplerine bildirmesi ile AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine yoğun kar ve tipi yağışı altında intikal ederek çobanları kurtarmak için operasyon başlattı. Kapalı yollara rağmen ekipler Ahmad Rasegh ile arkadaşına ulaştı.Durumu ağır olan Rasegh, AFAD ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan Rasegh, Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan diğer çoban ise köye gönderildi.