Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdun birçok kısmında kar yağışı etkili oluyor. Doğu kesiminde vatandaş kardan dolayı dışarı çıkamıyor, araçlar yolda kalıyor. Yoğun kar nedeniyle bazı illerde de okullar tatil edildi. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? 7 Aralık Perşembe tatil olan iller hangileri? Öğrencileri de sevindirecek haber gelecek mi? 8 Aralık Cuma okullar tatil mi? 8 Aralık Cuma günü için ise henüz kar tatili haberi gelmedi. Ancak yoğun kar yağışı olan illerimizden gelmesi bekleniyor. İşte kar tatili haberleri...

7 ARALIK PERŞEME HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe günü yurt genelinde yoğun kar yağışı yaşanacak uyarısı yaptı.

KARS

Kars kent merkezinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.



KARLIOVA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde taşımalı eğitim ile köy okullarına kar nedeniyle 1 gün ara verildi.

Karlıova ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, köyden ilçeye taşınan öğrencilerinin eğitimi ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle 37 köy yolu da ulaşıma kapandı.

AĞRI

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kaymakamlık ilçe merkezi ile köylerdeki taşımalı sistemdeki okullarda eğitime bir gün süreyle ara verdi. Eğitim-öğretim 8 Aralık Cuma günü başlayacak.

VAN

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk, orta ve lise ile dengi okullarda eğitime 7 Aralık günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

BİTLİS

Bitlis'te yoğun kar yağışından dolayı taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.