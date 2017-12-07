Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palamuttan bu yıl umduğunu bulamayan balıkçıların yüzü Karadeniz'de hamsi, Marmara'da ise istavrit ile gülüyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara'da sezona palamut ve hamsi umuduyla başlayan balıkçıların istavritten yana şansının iyi gittiğini, Karadeniz'de de hamsi bolluğunun balıkçıları sevindirdiğini söyledi. Marmara'da bu yıl balıkçıların palamut ve hamsiden istedikleri verimi alamadıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sezon, verimli başlamasına rağmen diğer sezonları arattı. Palamut ve hamsi olmadı ama çok şükür istavrit iyiydi. Burada hamsi olmadı ama Karadeniz'de hamsi bol oldu. Balıkçılar az da olsa denizden hep balıkla dönüyor." diye konuştu.



- "İstavrit bu sene balıkçıyı kurtardı"

Tekirdağ'da balıkçılık yapan İdris Şeremet de bu sezonun çok verimli geçmemesine rağmen, balıkçıların zarar da etmediğini belirterek, "Sezon bereketli başladı. Daha sonra palamut, lüfer olmadı. Çinekop da kendini göstermedi ama sonradan çinekopta da biraz hareketlilik oldu. İstavritle beraber daha iri balıklar çıkmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.



İstavritin bu sene balıkçıyı kurtardığını dile getiren Şeremet, "Marmara'da istavrit bizi kurtardı. Karadeniz'deki balıkçıları da hamsi kurtardı. Lüfer olmazsa çinekop olur, çinekop olmazsa palamut olur. Deniz bir şeklide balıkçıyı devirdaim ettirir. Bu halimize de şükür." ifadelerini kullandı.