Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile İpsala, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde denetim yaptı. Denetimlerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Libya, Cezayir, Fas ve Filistin uyruklu 178 kişi yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.