Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı ve ilçelerinde etkili olan kar yağışının ardından yerler beyaza büründü, kırsal alanlar ve köylerde kar yağışı 50 santime kadar yükseldi. Kar yağışı nedeniyle köylerde kapanan ara yollar, otluklar ve samanların bulunduğu alanların karla kaplanması çiftçileri olumsuz yönde etkiliyor. Ağrı merkeze bağlı 100 haneli Ağadave Köyü’nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar yaz mevsimi boyunca biçtikleri otları köyün dışında yüksek kesimlere topladılar. Her yıl olduğu gibi kış mevsiminin yaklaşmasıyla beraber tahta ve plastik malzemelerden kızak yapan köylüler, otlarını daha kolay bir şekilde evlerine götürüyorlar. Zaman zaman naylonlarında kullanıldığı ve oldukça ilginç olan ot taşıma yöntemi köylülere büyük kolaylık sağlıyor. Kızakları otluklarının yanına getiren köylüler, sırtlarına aldıkları ot ve balyaları üzerlerine oturdukları kızaklarla evlerine en yakın yere kadar kayarak götürebiliyorlar. Otları sırtlarına almak yerine kızaklarla hem kayan hem de ot taşıyan vatandaşlar zamandan da tasarruf sağlayarak çok kısa bir sürede büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının ot ihtiyaçlarını karşılıyorlar.



Köyde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Muharrem Hatipoğlu adlı vatandaş, geçen yıla göre bu yıl kar yağışının 1 ay geç yağdığını söyledi. Her yıl köyde yaşayan vatandaşların otlarını kızaklarla taşıdıklarını söyleyen Hatipoğlu, kızakla ot taşımanın kolay olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 50 metrelik rampadan hem kaydıklarını hemde ot ve balya taşıdıklarına değinen Hatipoğlu, “Tepeden geliyoruz, 50 metrelik bir rampadan kayarak otlarımızı indiriyoruz. Biz her yıl bu şekilde hayvanlara vereceğimiz otları kızaklarla kayarak taşıyoruz. Bu yılda kış biraz geç geldi, geçen seneki gibi zorluklar çekmedik. Geçen yıl 6 ay karın altında kaldık, bu yıl kar geç yağdığı için biraz rahatladık. Otları sırtımızda getirmektense kızaklarla kayıp getirmek daha kolay oluyor. Hem kayıyoruz, hem de otlarımızı taşıyoruz” dedi.