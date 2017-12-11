Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Dereköy'de yaşayan Ahmet Sevinç (67), dün sabah saatlerinde Hasan Şafak isimli yakınıyla birlikte 7 kilometre uzaklıktaki Şeyhler köyü ormanlık alanına mantar toplamaya gitti.Gülbahçe mevkisinde saat 11.00 sıralarında birlikte olduğu yakınının yanından kaybolan Sevinç'i bir süre ormanda arayan Hasan Şafak, bir sonuç alamayınca durumu yakınlarına ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.Sevinç'i bulmak için gündüz saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden arama kurtarma çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor. Çalışmalar yoğun sağanak nedeniyle güçlükle yürütülürken, şu ana kadar aramalardan bir sonuç alınamadı.