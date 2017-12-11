Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay 7 Aralık günü Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi 1131 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Taşkıran ağabeyinin evinin avlusunda bulunduğu sırada pompalı tüfekle uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada cinayetten önce cezaevinden yeni çıkan Mert S ile arkadaşları arasında 200 liralık alacak meselesi yüzünden kavga çıktığı kavgaya İbrahim Taşkıran yeğeni E.T. ile birlikte O.Ç., M.B., R.Ç., E.Y., İ.M. ve Mert S.'nin karıştığı cinayeti ise Mert S.'nin işlediğini saptadı. Polis şafak vakti yaptığı operasyonda cinayet zanlısı hariç kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar emniyette sorgulandıktan sonra cinayete yardım ve yataklık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlılardan E.T. hariç diğer 5'i tutuklandı.