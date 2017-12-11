Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Karataş, (59) evinin altındaki depodan bidonlar içerisinde bulunan 1,5 ton zeytinyağının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma depoda inceleme yaparken, zanlı veya zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıllık emeğinin çalındığını belirterek, zararının büyük olduğunu söyledi.