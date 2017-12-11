Altınkaya Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Karataş, (59) evinin altındaki depodan bidonlar içerisinde bulunan 1,5 ton zeytinyağının çalındığını fark edince durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma depoda inceleme yaparken, zanlı veya zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıllık emeğinin çalındığını belirterek, zararının büyük olduğunu söyledi.
Hatay'da depodan 1,5 ton zeytin yağı çalındı
11.12.2017 - 13:24 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 13:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir depodan 1,5 ton zeytinyağı çalındı.
Etiketler : hatay,zeytin yağı,hırsız,
526539 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526539.aspx
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