Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenisofça Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddialara göre ailevi sorunları olan A.K. isimli kadın, girdiği bunalım sonucu intihar etmek istedi. Otomobili ile Porsuk Çayı'na dalan kadın, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılıp Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobilde maddi zarar meydana geldi.
Arabasını Porsuk Çayı'na sürerek intihara kalkıştı
11.12.2017 - 16:33 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 16:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de bir kadın sürücü, Porsuk Çayı'na otomobilini sürerek intihar etmek istedi.
Etiketler : intihar,porsuk çayı,haberler,
526591 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526591.aspx
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