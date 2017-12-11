Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Yenisofça Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddialara göre ailevi sorunları olan A.K. isimli kadın, girdiği bunalım sonucu intihar etmek istedi. Otomobili ile Porsuk Çayı'na dalan kadın, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkartılıp Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, otomobilde maddi zarar meydana geldi.