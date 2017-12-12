Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum'da bir kayak merkezinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin kayak pistinde düzenlenen yarışlar sırasında 2 sporcu arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Diğer sporcular, antrenörleri ve yakınlarının da karışmasıyla büyüyen kavga sırasında kayak takımlarıyla darp edilen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, otel yetkililerinin ihbarıyla olay yerine gelen polislerce hastaneye kaldırıldı.