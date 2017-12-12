Erzurum'da bir kayak merkezinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin kayak pistinde düzenlenen yarışlar sırasında 2 sporcu arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Diğer sporcular, antrenörleri ve yakınlarının da karışmasıyla büyüyen kavga sırasında kayak takımlarıyla darp edilen 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, otel yetkililerinin ihbarıyla olay yerine gelen polislerce hastaneye kaldırıldı.
Kayak merkezinde kavga çıktı, 5 kişi gözaltına alındı
12.12.2017 - 12:43 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum'da bir kayak merkezinde düzenlenen yarışlar sırasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Erzurum'da bir kayak merkezinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin kayak pistinde düzenlenen yarışlar sırasında 2 sporcu arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı. Diğer sporcular, antrenörleri ve yakınlarının da karışmasıyla büyüyen kavga sırasında kayak takımlarıyla darp edilen 2 kişi yaralandı.
Etiketler : erzurum,kayak merkezi,haberler,
526820 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526820.aspx
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