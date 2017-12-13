Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde evinin önünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin uzun namlulu silahlı saldırısı sonucu Fehmi A. (27) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince, Özel Düztepe Yaşam Hastanesine kaldırılan Fehmi A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberi duyup olay yerine gelen Fehmi A'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Güvenlik güçleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Gaziantep'te uzun namlulu silahla saldırı: 1 ölü
13.12.2017 - 01:13 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 01:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te kimlikleri belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlenen evdeki 27 yaşındaki Fehmi A. hayatını kaybetti.
Etiketler : gaziantep,saldırı,
526961 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526961.aspx
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