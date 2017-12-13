Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde evinin önünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin uzun namlulu silahlı saldırısı sonucu Fehmi A. (27) ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince, Özel Düztepe Yaşam Hastanesine kaldırılan Fehmi A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haberi duyup olay yerine gelen Fehmi A'nın yakınları sinir krizi geçirdi. Güvenlik güçleri, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.