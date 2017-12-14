FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi M.K.'yi ziyarete giden S.A.K.'nin aynı örgüte üye olma iddiasıyla hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilerek, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.S.A.K. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüphelinin Adana'ya gönderileceği öğrenildi.
FETÖ şüphelisi cezaevindeki eşini ziyareti sırasında yakalandı
14.12.2017 - 10:27 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan eşini cezaevinde ziyaret eden kadın, aynı örgüte üye olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Etiketler : FETÖ,osmaniye,yaşam haberleri,
527402 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527402.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER