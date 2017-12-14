FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eşi M.K.'yi ziyarete giden S.A.K.'nin aynı örgüte üye olma iddiasıyla hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilerek, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.S.A.K. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüphelinin Adana'ya gönderileceği öğrenildi.