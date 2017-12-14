Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye ve ABD'de işletme, finans eğitimi alan ve alanında çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra memleketi Malatya'ya dönen Önder Bor, çiftlik kurarak süt üretimine başladı.

Devlet desteğiyle büyüttüğü çiftliğinde 600 sağımlık ineği bulunan Bor, günlük 10 bin ton süt üretiyor. Bor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduğunu ve 1998'de ABD'ye giderek San Francisco'da uluslararası ticaret okuduğunu söyledi.

Buradaki eğitiminin ardından Türkiye'ye döndüğünü ve 3 yıl çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra yeniden ABD'ye gittiğini anlatan Bor, burada finans üzerine yüksek lisans yaptığını belirtti.

Daha sonra yeniden Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Bor, şöyle devam etti:

"Ailemde daha önce hayvancılık yapan yoktu. Beni biraz babam yönlendirdi, biraz da balıklama atladık. İyi de yaptık diye düşünüyorum. 'Bir daha yapar mısın?' diye sorsalar yine yaparım. Hiç bocalamadım, taktım çizmemi ve içeri girdim. İğne yaptık, hayvan doğumuna yardımcı olduk... Eşimin çok büyük desteği var, hiç sıkıntı oluşturmadı. Çocuklarım da sıkıntı oluşturmadı. Onlar da hep burada köpeklerle, buzağılarla oynuyorlar. Beyaz yakalı olmak çok da önemli değil. Herkesin böyle bir hayali vardır ama cesaret edip yapamaz. Arkadaşlarımın hepsi 'Deli misin?' diyor. Bir daha olsa yine yaparım. Annem 'güzel maaşını bıraktın' diye hala bana küstür ama birilerinin bunu yapması lazım. Herkes yurt dışında kalamaz. Bir şekilde üretim yapılması gerekli."

TKDK TARAFINDAN BÜYÜMEYE İKNA EDİLDİ

Bor, süt üretimine 2012'de 146 hayvanla başladığını, şu an yaklaşık 20 çalışanla 600 hayvana baktıklarını belirtti.İlk zamanlarda tesisi büyütmek gibi bir niyetinin olmadığını ama Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörlüğü personelinin kendisini cesaretlendirdiğini anlatan Bor, "Biz pek sıcak bakmıyorduk ama TKDK'nin desteği sayesinde büyümeye karar verdik. Bu konuda hiç zorluk da yaşamadık. Destekleri çok rahat aldık. Bu destek olmasaydı büyümeyi düşünmüyorduk. Çünkü büyük bir yatırım gerekiyordu. Bunu TKDK'nin yönlendirmesi ve IPARD sayesinde yaptık." diye konuştu.

"IPARD YÜZDE 40-70 HİBE VERİYOR"

TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç da IPARD programının amacının Türkiye'deki tarımsal faaliyetlerin Avrupa Birliği standartlarına ulaşmasının sağlanması olduğunu söyledi.Bu kapsamda örnek projeler oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Tunç, "Bizim programımız hibe programı. Projelere yüzde 40-70 arasında hibe vermekteyiz. Bunların bedeli ise 5 bin ile 3 milyon avro arasında değişiyor. Bunların alanları farklı. Biz hayvancılığa da işleme tesislerine de destek veriyoruz. Çağrı ilanına çıktığımız zaman, illerde tanıtım faaliyetinde bulunuyoruz. Bu konuda yardım masamız da mevcut." dedi.