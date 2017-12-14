Kaza, Nurdağı ilçesinde yaşandı. Bir bankayla ilgili soygun ihbarı alan polis ekibi harekete geçti. Resmi polis aracı olay yerine giderken sivil bir araçla çarpıştı. Kazada biri polis 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gönderilen 112 ambulansları ile ilçedeki hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, banka soygununda ise bir kişinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
 