Kaza, Nurdağı ilçesinde yaşandı. Bir bankayla ilgili soygun ihbarı alan polis ekibi harekete geçti. Resmi polis aracı olay yerine giderken sivil bir araçla çarpıştı. Kazada biri polis 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gönderilen 112 ambulansları ile ilçedeki hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, banka soygununda ise bir kişinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Banka soygunu ihbarına giden polis otosu kaza yaptı: 4 yaralı
14.12.2017 - 15:50 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te bir polis aracı banka soygunu ihbarı üzerine olay yerine giderken kaza yaptı. Kazada biri polis 4 kişi yaralandı.
Kaza, Nurdağı ilçesinde yaşandı. Bir bankayla ilgili soygun ihbarı alan polis ekibi harekete geçti. Resmi polis aracı olay yerine giderken sivil bir araçla çarpıştı. Kazada biri polis 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gönderilen 112 ambulansları ile ilçedeki hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, banka soygununda ise bir kişinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.
Etiketler : Gaziantep,kaza,banka soygunu,
527510 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527510.aspx
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