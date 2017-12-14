Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Nurdağı ilçesinde yaşandı. Bir bankayla ilgili soygun ihbarı alan polis ekibi harekete geçti. Resmi polis aracı olay yerine giderken sivil bir araçla çarpıştı. Kazada biri polis 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gönderilen 112 ambulansları ile ilçedeki hastaneye kaldırıldı.Öte yandan, banka soygununda ise bir kişinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

