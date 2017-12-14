Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli’de tarihî eser kaçaklığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü operasyon düzenlendi. Operasyon için oluşturulan özel ekip, yapılan teknik takip sonucu, kaçak tarihi eserlerin satışa sunulmak üzere Denizli’ye getirileceğini tespit etti. Operasyon kapsamında Antalya karayolunda uygulama yapan ekipler, yolcu otobüsünde şüpheli iki kişinin kimlik kontrolünü yaptı. 2 şahıs, otobüsten indirilerek bir kadın çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada, çantanın içerisine gizlenmiş çok sayıda tarihi sikke ve farklı türlerde çeşitli materyal ve obje bulundu.



Operasyon kapsamında yine aynı gün görevli ekiplerin devam eden çalışmalarında şüpheli hareketler sergileyen bir araç takibe alındı. Durdurulan araçta yapılan aramada, arka koltukta siyah poşete sarılı bulunan sırt çantası içerisinde üzerinde figürlerin bulunduğu prizma görünümlü sütun şeklinde eser bulunarak el konuldu.

Roma, Grek, Osmanlı ve Bizans dönemine ait eserler ortaya çıktı



Görevli ekipler tarafından yürütülen iki ayrı operasyonda heykelcik, bilezik, kolye, ayna olmak üzere 9 adet tarihi eser, 62 adet sikke ve 1 adet sahte esere el konuldu. Müze Müdürlüğünce yapılan incelemede objelerin Roma, Grek, Osmanlı ve Bizans devrine ait kültür varlığı tarihi eser heykelcik, heykelcik büstü, figüran, iki ucu yılan başlı baklava desenli bilezik ve çok sayıda sikke olduğu tespit edildi. Eserlerde yapılan incelemede başında miğfer, göğsünde geometrik desenleri bulunan yüz detayları seçilen heykelcik büstü, yine sol elinde bereket boynuzu sağ elinde objeye dayalı giyimli kadın heykelciği, sağ elinde diski bulunan ayakları bilekten kırık yüz detayları seçilebilen sporcu heykelcik, kaide üzerinde mitolojik figüranın kanatları açık kartal gövdeli insan başlı figür tespit edildi. El konulan 71 tarihi eser ve sikkelerin Müze Müdürlüğünde korunması gereken kültür varlığı orijinal eser olduğu belirtildi.

Tarihî eserlerin bir kısmı sahte çıktı



Yapılan başka bir operasyonda, ele geçirilen sahte tarihi eser, Müze Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucu, bronz demir cinsinde olduğu, kare prizma biçimli üstü ve altı boş, ortada girland üstünde taklit Medusa başı, altta mihrap biçimli küçük niş, sağda ve solda girland altında insan yüzlü aslan gövdeli ve aslan ayağı motifi ve her bir niş için sonradan yapılmış uzun elbiseli kadın figürünün bulunduğu sehpa altlığı olarak adlandırılan eserin yanıltıcı özelliklerinden dolayı Müze Müdürlüğünde bulunması gereken gerçek tarihi eser görünümlü sahte bir eser olduğu bildirildi.Tarihi eser kaçakçılığı yapmak isterken yakalanan 4 şüpheli şahıs hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.