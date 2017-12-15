İstanbul'da TEM otoyolu Otogar bağlantı yolunda bir otobüste yangın çıktığı bildirildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor.