İstanbul'da TEM otoyolu Otogar bağlantı yolunda bir otobüste yangın çıktığı bildirildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor.
TEM otoyolunda bir otobüste yangın çıktı
15.12.2017 - 12:07 | Son Güncelleme: 15.12.2017 - 12:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM otoyolu Otogar bağlantı yolunda bir otobüste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Etiketler : TEM Otoyolu,
527754 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527754.aspx
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