Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da TEM otoyolu Otogar bağlantı yolunda bir otobüste yangın çıktığı bildirildi. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor.