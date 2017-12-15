Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'de Artuklu Belediyesi bünyesinde çöplerin toplanmasında yararlanılan kadrolu eşeklerden 3'ü törenle "emekli" edildi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Artuklu Belediyesince, ilçede sokakların dar ve merdivenli olması nedeniyle araçların giremediği sokaklardan çöpler, sırtlarına kovalar bağlanan eşekler yardımıyla toplanıyor.

İlçenin çöplerini taşıyan 40 kadrolu eşekten artık çalışamayacak duruma geldiği belirlenen ve "emekli edilen" 3'ü için tören yapıldı.

Teker Mahallesi'nde eşeklerin kaldığı tavla tabir edilen alanın önünde düzenlenen törende klasik müzik dinletisi yapıldı. Tören sırasında çalınan Mozart ve Beethoven'ın eserleri ilgi topladı.





SEBZE, MEYVE İKRAMİ

"Hizmet süresi" dolan 3 eşeğin semerlerine bağlanan kırmızı kurdeleler kesildi. Eşeklere tepsi içerisinde sebze ve meyve verildi.

Eşekler, yaşamlarına belediye bünyesindeki barınakta devam edecek.

"BU SAATTEN SONRA ÇALIŞMAYACAKLAR"

Törende konuşan Artuklu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Kadri Toparlı, 5-6 yaşlarında alınan eşeklerin, sit alanında temizlik işlerinde kullanıldığını söyledi. İlçedeki çoğu sokağın merdivenli olduğuna işaret eden Toparlı, çöplerin toplanması için bu nedenle eşeklerin görev yaptığını belirtti.

Toparlı, eşeklerin sağlık durumuna göre 8-9 yıl hizmet verdiğini ifade ederek, "Şu anda 40 eşeğimiz var. Uzman elemanlarımız var ve bu uzmanlarca emekli olacak hayvanlar tespit ediliyor. Emekli olan eşeklerimize ise belediye bünyesindeki barınakta barınma imkanı sağlıyoruz" dedi.

Gazetecilerin "Emekli olan eşeklere ikramiye ya da maaş verilip verilmeyeceği" yönündeki esprili sorusuna Toparlı, "Özgürlük... Bu saatten sonra çalışmayacaklar. Barınakta bütün ihtiyaçları ölünceye kadar karşılanacak" cevabını verdi.