Kaza, saat 02.00 sıralarında E-5 Adnan Kahveci Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde plakası olmayan otomobilin sürücüsü, E-5 üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası, otomobilini olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemesinin ardından ,otomobil kısa sürede çekici vasıtası ile E-5 üzerinden çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza yaptığı aracını bırakıp kaçtı
16.12.2017 - 04:16 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 04:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal E-5 üzerinde bir kişi, kaza yaptığı plakası olmayan otomobili bırakıp kaçtı.
Kaza, saat 02.00 sıralarında E-5 Adnan Kahveci Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde plakası olmayan otomobilin sürücüsü, E-5 üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası, otomobilini olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemesinin ardından ,otomobil kısa sürede çekici vasıtası ile E-5 üzerinden çekildi.
Etiketler : kartal,e5 kaza,
527914 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527914.aspx
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