Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 02.00 sıralarında E-5 Adnan Kahveci Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde plakası olmayan otomobilin sürücüsü, E-5 üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası, otomobilini olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemesinin ardından ,otomobil kısa sürede çekici vasıtası ile E-5 üzerinden çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.